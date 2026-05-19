Медиков скорой помощи избили и покусали в российском городе

В Нижнем Новгороде медиков скорой помощи избили и покусали

В Нижнем Новгороде медиков скорой помощи, прибывших на вызов, избили и покусали. Об этом сообщает Ni Mash в Telegram-канале.

Бригада приехала на вызов на улице Сергея Есенина. Там их встретили агрессивные мужчина с женщиной. Пациентка ударила головой в лицо одного из фельдшеров, а второго в этот момент укусил мужчина.

В настоящее время в отношении обоих возбуждено уголовное дело. У медиков зафиксировали незначительные травмы.

