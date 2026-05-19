14:01, 19 мая 2026Россия

Медиков скорой помощи избили и покусали в российском городе

В Нижнем Новгороде медиков скорой помощи избили и покусали
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Нижнем Новгороде медиков скорой помощи, прибывших на вызов, избили и покусали. Об этом сообщает Ni Mash в Telegram-канале.

Бригада приехала на вызов на улице Сергея Есенина. Там их встретили агрессивные мужчина с женщиной. Пациентка ударила головой в лицо одного из фельдшеров, а второго в этот момент укусил мужчина.

В настоящее время в отношении обоих возбуждено уголовное дело. У медиков зафиксировали незначительные травмы.

Ранее мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на сотрудников скорой помощи в Санкт-Петербурге. По словам очевидцев, все началось с того, что пьяный петербуржец разбил бокал и начал есть стекло.

