Мужчина съел стекло от разбитого бокала и напал на сотрудников скорой помощи

В Санкт-Петербурге 27-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на сотрудников скорой помощи. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам очевидцев, все началось с того, что пьяный петербуржец разбил бокал и начал есть стекло. Ему вызвали скорую помощь. Однако прибывшие на место медики столкнулись с агрессией — мужчина не реагировал на их просьбы и бросался на них. В итоге он разбил стекло выкатной двери машины скорой помощи.

Мужчину госпитализировали в сопровождении росгвардейцев. Водитель скорой подал заявление по факту происшествия.

