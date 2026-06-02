Российский город стал самым популярным местом для отдыха на длинных июньских выходных

Петербург стал самым популярным городом для отдыха на длинных июньских выходных

Санкт-Петербург стал самым популярным российским городом для отдыха на длинных июньских выходных в 2026 году. Об этом говорится в исследовании сервиса бронирования отелей «Отелло», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

На него приходится 14 процентов от всех бронирований в период с 11 по 14 июня. В тройку лидеров также вошли Краснодарский край (12 процентов бронирований) и Москва (11 процентов бронирований). Помимо этих городов, в топ-10 оказались Нижегородская область, Республика Татарстан, Новосибирская, Московская, Ярославская и Калининградская области и Республика Алтай.

Из зарубежных направлений наибольшей популярностью, по данным аналитиков сервиса, пользуется Белоруссия — на нее сейчас приходится 2,5 процента от всех бронирований за указанный период. На второй строчке расположилась Турция, а на третьей — Грузия.

Ранее представители сервиса назвали самые популярные направления для гастрономического туризма в России. В лидерах оказались юг страны, Северный Кавказ и Дальний Восток.