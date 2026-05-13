Названы самые популярные направления для гастротуризма в России

Северный Кавказ вошел в список популярных направлениий для гастротуризма

Аналитики сервиса бронирования отелей «Отелло» и федеральной сети SimpleWine назвали самые популярные направления для гастрономического и энотуризма в России. Их исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

В источнике говорится, что поездки все чаще становятся для соотечественников способом познакомиться с культурой через локальные вкусы и традиции. Среди российских направлений респонденты отметили интерес к югу страны (27 процентов), Северному Кавказу (20 процентов) и Дальнему Востоку (18 процентов). В список также вошли Калининградская область (14 процентов) и Сибирь (12 процентов).

Авторы исследования пояснили, что юг России сегодня становится одним из центров развития отечественного виноделия. Там появляются как крупные проекты, так и небольшие хозяйства, которые все чаще входят в гастрономические маршруты. Северный Кавказ, в свою очередь, славятся сочетанием кулинарных и винодельческих традиций, Дальний Восток — разнообразием свежих морепродуктов, Калининградская область — кухней в европейском стиле, а Сибирь — блюдами из дичи, таежных ягод и кедровых орехов.

Ранее сообщалось, что россияне заинтересовались поездками на винодельческие хозяйства Кубани с экскурсиями и дегустациями. Среди туристов становится все больше молодых людей.

