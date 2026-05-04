17:28, 4 мая 2026

Молодые россияне заинтересовались винными турами в один регион страны

Алина Черненко

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Россияне заинтересовались поездками на винодельческие хозяйства Кубани с экскурсиями и дегустациями. О том, что соотечественники стали чаще покупать винные туры в этот регион страны, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

По словам главы комиссии РСТ по винному туризму, генерального директора компании «Ривьера» Бэллы Тарасовой, спрос на винный туризм в Краснодарском крае остается высоким. Туры бронируются до сентября включительно. Самые востребованные уже не первый год объекты — «Сикоры», «Шато де Талю», «Абрау-Дюрсо», «Долина Левкадии», «Бюрнье», «Скалистый берег», «Фанагория» и «Шато Тамань».

В РСТ также отметили, что среди туристов становится все больше молодых россиян. Сред них много компаний девушек, которым важны не только дегустации, но и возможность сделать красивые фотографии на фоне виноградников и цветущих лавандовых полей.

Кроме того, в источнике говорится, что стоимость винных туров в 2026 году выросла примерно на 20 процентов. Средний чек на двухдневную поездку составляет около 60 тысяч рублей без дороги к началу маршрута.

Ранее заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева развеяла два популярных мифа об органическом вине. По ее словам, качественный напиток не имеет дрожжевой привкус, хотя некоторые потребители убеждены в обратном.

