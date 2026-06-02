Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:54, 2 июня 2026Мир

Новый премьер-министр Венгрии записал видеообращение из туалета

Аналитик Кошкович: Мадьяру не стоило записывать видеообращение из туалета
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр записал видеообращение из туалета. Он сделал это в рамках пиар-акции, но его шаг посчитали неуместным, такое мнение выразил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

Недавно Мадьяр записал видео в уборной штаб-квартиры Венгерского национального банка, якобы чтобы вывести на чистую воду коррупцию, к которой были причастны его предшественники. Так он хотел продемонстрировать слишком роскошные интерьеры, выбранные прошлой администрацией. Впрочем, на кадрах он показал обычный ремонт.

«Если отбросить очевидное, — то, что премьер-министру, пожалуй, не стоит снимать на видео унитазы и туалетные ершики, разве можно посчитать эту уборную слишком роскошной для штаб-квартиры центрального банка европейской страны?» — не согласился Кошкович.

В результате Мадьяр доблся неочевидного эффекта от своего обращения. «Я видывал и более шикарные туалеты в пабах с вполне умеренными ценами», — признал аналитик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава офиса Зеленского назвал более опасное для Украины оружие, чем «Орешник». Чего боятся в Киеве?

    Новый премьер-министр Венгрии записал видеообращение из туалета

    Польша подняла в небо истребители якобы из-за российской авиации

    Учительницу обвинили в оральном сексе со школьником

    Роднина высказалась о возможном присвоении Сафонову звания заслуженного мастера спорта

    Найден способ снизить риск развития рака легких

    В США назвали невозможной победу Украины в конфликте с Россией

    Назван способ отличить лень от выгорания

    Туристы перечислили самые отвратительные города мира

    На Ильском НПЗ произошло возгорание из-за атаки беспилотника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok