Новый премьер-министр Венгрии записал видеообращение из туалета

Аналитик Кошкович: Мадьяру не стоило записывать видеообращение из туалета

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр записал видеообращение из туалета. Он сделал это в рамках пиар-акции, но его шаг посчитали неуместным, такое мнение выразил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

Недавно Мадьяр записал видео в уборной штаб-квартиры Венгерского национального банка, якобы чтобы вывести на чистую воду коррупцию, к которой были причастны его предшественники. Так он хотел продемонстрировать слишком роскошные интерьеры, выбранные прошлой администрацией. Впрочем, на кадрах он показал обычный ремонт.

«Если отбросить очевидное, — то, что премьер-министру, пожалуй, не стоит снимать на видео унитазы и туалетные ершики, разве можно посчитать эту уборную слишком роскошной для штаб-квартиры центрального банка европейской страны?» — не согласился Кошкович.

В результате Мадьяр доблся неочевидного эффекта от своего обращения. «Я видывал и более шикарные туалеты в пабах с вполне умеренными ценами», — признал аналитик.