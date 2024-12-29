Вот-вот уже начнутся новогодние праздники и длинные выходные. А какой же праздничный стол без хорошего вина и шампанского, которым в России по традиции принято называть все игристые вина. Выбор хорошего вина дело непростое, тем более что за последнюю пару лет ассортимент вин в магазинах заметно изменился, в особенности продукции отечественного производителя. Разобраться в этом помогают рейтинги российских вин, представленные перед Новым годом рядом ведущих экспертов. Как работают винные рейтинги, зачем они нужны и как правильно выбрать хорошее вино, исходя из принципа «цена — качество», «Ленте.ру» рассказали создатели гида российских вин 2025 года журнала Simple Wine News Анатолий Корнеев и Олеся Александрова.

К истории вопроса

Система винных рейтингов в ее современном виде появилась в Великобритании и США в начале 1970 годов и уже со следующего десятилетия стала оказывать существенное влияние на винный рынок. Сразу оговоримся: все рейтинги вин, а их в мире уже немало, всегда субъективны. Безусловно, существует химический и микробиологический анализ, но вино — сложный продукт, имеющий в своем составе много веществ, природа которых малоизвестна, количество ничтожно, и тем не менее они сильно влияют на его букет, вкус и характер. Поэтому оценить потребительские качества вина можно только методом дегустации.

Для России винные рейтинги — дело достаточно новое, по крайней мере для массового потребителя. У нас, как и в большинстве северных стран, традиционно предпочитали крепкие спиртные напитки. Долгое время в массовом, еще советском сознании вина делились всего на две большие категории: дорогие грузинские и дешевые плодово-ягодные, в народном рейтинге которых присутствовали шмурдяк, бормотуха, чернила, гамыра, пучеглазка и так далее. Конечно, и в СССР были неплохие марочные вина, получавшие внутренние и международные награды, но обычный потребитель мало что о них знал.

Лаборатория на винодельческом предприятии «Кавигрис» в поселке Иноземцево Ставропольского края. Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Ситуация начала меняться в 2000-х, когда на полках российских магазинов появилось большое количество импортных вин разных ценовых категорий и разного качества. Выезжая за границу, россияне знакомились с винной культурой Франции, Испании, Италии, Германии, а возвращаясь, делились полученным опытом с близкими и делали свой выбор в соответствии с этим. Вина в наших магазинах становилось все больше, в том числе хорошего и дорогого. В этом многообразии уже нужно было разбираться. Появились винные эксперты, специальная литература, периодические издания, набирали популярность винные блогеры.

Одновременно развивалось и новое российское виноделие. Завозились элитные сорта винограда, приглашались на работу опытные виноградари, а затем и виноделы из Франции и Италии. Так в России появилось свое качественное вино. Но пробиться на рынок ему оказалось непросто. В сопоставимых ценовых категориях покупатель предпочитал незнакомому отечественному вину уже хорошо ему знакомое импортное.

Все вновь изменилось с введением санкций и повышением цен на импортную продукцию. Доля вин отечественного производства в торговых сетях значительно увеличилась. При этом хорошие российские вина уже не уступали по качеству известным маркам вина зарубежного производства. Для поддержки отечественного производителя в ноябре 2024 года Росстандарт утвердил ГОСТ на винные карты. Теперь, чтобы соответствовать стандарту, кафе и рестораны должны иметь в ассортименте не менее 20 процентов отечественных вин. А значит, потребителю вновь приходится разбираться в том, какое вино заказать в ресторане и что купить в торговых сетях. Для того чтобы помочь в этом непростом вопросе, и были созданы рейтинги российских вин.

Наиболее авторитетными рейтингами российских вин считаются гид Артура Саркисяна (с этого года совместно с РБК), Топ-100 российских вин, составленный Андреем Григорьевым и Игорем Сердюком (до недавнего времени Forbes Top100Wine), «Винный гид России» от Роскачества и рейтинг российских вин журнала Simple Wine News (SWN).

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

«Авторитетные ребята с опытом рекомендуют»

О том, как создаются винные рейтинги, для чего они нужны и как ими правильно пользоваться, мы поговорили с Анатолием Корнеевым — исполнительным директором Российской ассоциации сомелье (РАС) с момента ее основания в 1999 году, и Олесей Александровой — победительницей Российского конкурса сомелье 2023 года.

«Лента.ру»: Simple Group — один из крупнейших импортеров и дистрибьюторов алкогольной продукции в России с собственной сетью винотек и онлайн-витриной (SimpleWine), компания работает уже 30 лет и почти 20 лет издает специализированный журнал Simple Wine News (SWN), но свой первый рейтинг вин вы сделали только в 2023 году. Почему только сейчас, с чем это связано?

Анатолий Корнеев — вице-президент группы компаний Simple Group, одного из крупнейших импортеров и дистрибьюторов алкогольной продукции в России (сеть винотек SimpleWine), соучредитель и преподаватель школы вина «Энотрия» и издатель журнала Simple Wine News (SWN) Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Анатолий Корнеев: Simple Wine News — это издание, профессионально пишущее о вине. Долгие годы оно оставалось фактически единственным периодическим изданием, делающим это системно. У нас постоянно выходят книги о вине, справочники, альманах и так далее. Все эти годы редакция накапливала дегустационный опыт, делала большое количество оценок вина, группировала вина по отдельным категориям, представляя их в том числе и на страницах журнала.

С другой стороны, если говорить на профессиональном языке, то российское вино было просто еще не готово, ему всего-то около 8-10 лет. Активно инвестировать в виноградарство и виноделие у нас стали с 2014-2015 годов, когда пошла тема импортозамещения. Основной же пик приходится на 2016 год, поэтому у нас очень молодое вино, и системно о нем стало возможно говорить в последние два-три года. Кроме того, меняется рынок, и коммерческая необходимость подсказывает потребность в систематизации российских вин.

Какие вы ставили перед собой задачи при создании рейтинга российских вин?

Нашими задачами было познакомить россиян с максимальным количеством качественного отечественного вина, подсказать, как в нем ориентироваться и разобраться в соотношении «цена — качество». Создать навигатор по полкам винных магазинов и по винной карте ресторана. Сделать его удобным для пользователя в электронном виде, чтобы можно было открыть и посмотреть, что вам рекомендуют авторитетные ребята с опытом.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Насколько я понял, кроме общего рейтинга российских вин, вы делаете еще и гиды по отдельным категориям.

Олеся Александрова — шеф-амбассадор группы компаний Simple, сертифицированный эксперт международной ассоциации сомелье ASI и британской школы WSET level 3 Фото: @gospojaalexandrova

Анатолий Корнеев: Как периодическое издание, мы можем дотянуться до конечного потребителя несколько раз в году. Большой гид был опубликован в ноябре. А в декабре вышел гид по игристым винам. Перед новым годом мы попробовали все игристые, многие из которых не вошли в большой гид, потому что были разлиты позже, взяли свежие релизы, а также еще раз попробовали то, что ранее уже присутствовало в рейтинге. Это общая оценка всего игристого вина России, самая внушительная на отечественном рынке. Мы рассуждали так: сейчас пойдут праздники, Новый год, затем 23 Февраля, 8 Марта — период, когда виноделы смогут обратить внимание на свою продукцию. Гид этим целям соответствует.

Олеся Александрова: Отдельный рейтинг игристых вин из 150 позиций вышел 17 декабря. Частично они уже были представлены в большом гиде, но в большей степени это вина, которые были разлиты уже после 1 сентября. В наших дальнейших планах — гид свежих красных вин, разлитых после февраля. И отдельный летний гид по молодым летним винам.

«У нас очень напробованный коллектив с ясным представлением о качественном вине»

Расскажите, как создавался рейтинг SWN?

В 2023 году мы организовали большую винную экспедицию и отправили в нее 20 экспертов: профессиональных сомелье, журналистов, пишущих о вине, известных и уважаемых винных блогеров. Это был очень хороший опыт, но, когда мы подводили итоги, возникла проблема: в группе оказались люди с очень разным опытом, не всегда подходящим для слепых дегустаций, у которых своя специфика. В этой связи в наш первый рейтинг, который мы назвали «Топ-100 по версии SWN», не попало приличное количество хорошего российского вина. По этой причине с этого года мы пересмотрели подход.

247 лицензий выданы в России на производство вина, из них в том виде, в котором мы воспринимаем вино вином, с соблюдением всех правил виноделия и качественным продуктом на выходе, работают всего около 40 предприятий

На этот раз мы проводили дегустацию в редакции SWN в ограниченном составе. За 20 лет у нас сформировался очень напробованный, насмотренный, начитанный коллектив, с ясным и четким представлением о качественном вине — европейском, американском, мировом.

У вас на сайте сказано, что в дегустации принимали участие четверо экспертов. Бывали ли существенные расхождения в оценках вин?

Олеся Александрова: Прежде чем приступить к дегустации и оценке российского вина, мы вслепую даем оценки очень авторитетным образцам мирового вина со стабильными критериями. Сравниваем их и корректируем результаты внутри группы. Оценки внутри группы не должны расходиться более чем на плюс-минус полтора балла с мировыми шкалами (Паркера, Антонио Галлони) и с рейтингами национальных гидов.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

То есть вы проводите своеобразную калибровку дегустаторов!

Можно и так сказать. Но мы уже давно дегустируем вина и хорошо «пристреляны» друг к другу, поэтому разброс в оценках у нас минимальный.

Как отбирались вина при составлении рейтинга?

Анатолий Корнеев: Вина отбирались на основании нашего предыдущего опыта, когда было попробовано более 3 тысяч образцов из 3600 существующих на рынке. То, что осталось, не охвачено, это уже не вино, а скорее винные напитки. То есть экспертиза была выведена эмпирическим путем. Вы же понимаете, что вина из года в год делаются приблизительно одни и те же с отклонениями на год урожая. Нам было важно заново перепробовать в новых урожаях все, что мы выявили в прошлом году. А если вино выдерживалось все это время, то в его новой эволюции.

Плюс мы обратились ко всем компаниям-производителям с запросом о предоставлении еще двух лучших, на их взгляд, вин, которых не было в нашем прошлогоднем рейтинге. Таким образом мы собрали большой пул и дали возможность для еще большего покрытия рынка.

В окончательный рейтинг SWN вошли 300 этикеток, из которых порядка 250 — это то, чем Россия может гордиться в разных сегментах и разных ценовых категориях

Если сравнивать ваш рейтинг с другими — к примеру, Артур Саркисян опубликовал свой гид 12 декабря, вы наверняка уже знаете его оценки, — есть ли существенные расхождения?

Анатолий Корнеев: Нет, на верхних уровнях оценки приблизительно равны. С точки зрения баллов и цен мы «одноклассники», и здесь не может быть случайностей. Но могут быть некоторые несовпадения. К примеру, если мы оцениваем вино в 86 баллов, то у Артура может быть 84-85. Мы всегда чуть щедрее относились к российскому вину. С другой стороны, я смотрю на гид РБК и вижу, что и Артур, который был всегда очень жестким критиком, стал чуть-чуть легче давать баллы. В его рейтинге 1 тысяча этикеток, но я не совсем согласен с таким количеством, и мы по-прежнему остаемся в пределах 500 максимум. Хотя, с другой стороны, это популяризация.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

«Лучше меньше, но качественнее!»

На кого рассчитан ваш гид: на рядового потребителя или на специалистов, тех, кто создает винные карты ресторанов, формирует ретейл?

Анатолий Корнеев: В первую очередь мы делали его для конечного потребителя, но он универсальный.

Нас замучили вопросами: что выбрать из российского вина, что вы посоветуете? Теперь есть гид, который совершенно спокойно отвечает на эти вопросы

Олеся Александрова: Конечно, этот рейтинг в первую очередь рассчитан на конечного потребителя. В этом году у нас суперудобная фильтрация по многим параметрам, много подсказок по ценовым диапазонам, что, на мой взгляд, для конечного потребителя крайне важно, но рейтинг будет интересен и сомелье, составляющему винную карту, он может ориентироваться на него.

Если брать близкие ценовые категории, то что все же предпочтительнее: отечественное или импортное вино, — и в каких группах?

Олеся Александрова: Начну с наших минусов. Мы пока не конкурируем в категории премиальных вин в ценовом диапазоне выше 5 тысяч рублей. В этом сегменте мы вообще мало представлены. Среди игристых вин у нас тоже непростая ситуация, но в первую очередь с точки зрения объемов. Спрос и потребление в этом секторе гораздо выше того, что есть сейчас.

А вот в диапазоне до 1 тысячи рублей на российские вина стоит обращать внимание, здесь мы находим отличные образцы. Если посмотреть на рейтинг, то в нем 57 вин в ценовой категории до тысячи рублей, из которых более 20 имеют две звезды (из трех). Тут мы выигрываем на сто процентов.

Если вы, например, видите вино с рейтингом 90 баллов за 700 рублей, его нужно срочно брать

От тысячи до двух тоже можно найти очень уверенные российские варианты, здесь сравнение идет уже больше стилистическое. У нас пока сложно выделить какие-то регионы по стилистике, они еще в процессе формирования, но с точки зрения качества в этом ценовом диапазоне мы уже вполне конкурентны. То есть мы пока проигрываем в верхнем диапазоне, выигрываем в нижнем и уверенно занимаем конкурентную середину.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Анатолий Корнеев: В одной ценовой категории могут быть продукты очень разного качества. И это не только у нас. Нужно выбирать гарантированный продукт, который подтверждает свой статус из года в год. Вы должны понимать, что при равной цене российское вино может быть интереснее, но нужно, чтобы кто-то вам посоветовал: эксперт в магазине, сомелье или справочник, о котором мы говорим сегодня.

Россияне, перестаньте пить фигню! Лучше меньше, но качественнее!

«Можно покупать все подряд и пробовать, но это дольше и дороже»

Массовый потребитель пока еще довольно плохо ориентируется в российском вине. С чего начать?

Олеся Александрова: Если делать акцент на российские вина, то сегодня нужно в первую очередь обращать внимание на производителя, потому что со стилистиками, как я уже говорила, у нас пока все сложнее. Ведущие рейтинги содержат уверенных производителей. Сейчас многие россияне посещают российские винодельни, знакомятся с разными российскими винами. Вино стало для многих важным опытом и темой, чтобы поддержать беседу. Дегустации этому очень помогают. Есть еще и субъективный подход: что именно нравится, какие сорта, направления. И уже исходя из этого, можно выбирать одно или другое вино и расширять свой опыт.

Анатолий Корнеев: К сожалению, без труда ничего не получится. Большинство людей даже плохо представляют себе географию родной страны. Когда вы едете во Францию, то четко понимаете, чем отличаются Бордо от Бургундии, если пьете вино. А объяснить россиянину, чем отличается вино, сделанное в Геленджике, от вина из Анапы, трудно. Нужно читать, слушать мнения и обязательно говорить со специалистами. Можно, конечно, все делать эмпирически — покупать все подряд и пробовать, но это дольше и дороже. Я считаю, что книги, журналы и сомелье сейчас тот ресурс, которым нужно пользоваться.

Давняя русская мечта выучить иностранный язык во сне применима и к вину

Актуален ли уже для российского вина год урожая?

Становится актуальным, но пока еще нет, потому что пока качественного вина у нас не хватает в принципе. Например, сложный 2021 год дал на 20 процентов меньше вина количественно, но произвел тонкие и изысканные вина. Может, любителям такого стиля и хотелось бы приобрести вино именно урожая этого года, но эти вина уже выпиты. У нас всего около 40 предприятий, делающих очень качественное вино, и их, конечно, не хватает в масштабах такой страны. И срок еще недостаточный. Люди посадили разные сорта винограда, но виноделу нужно время, чтобы понять, что у него, к примеру, каберне совиньон не тот, который он бы хотел выращивать на этой земле, а лучше было бы ему посадить белый сорт винограда вионье. Нормальный цикл — семь лет. Вино же выдерживается годами.

Часто ли вино портится во время хранения уже в торговых сетях, на складах и в магазинах? То есть отличное вино из-за неправильного хранения попадает к потребителю уже испорченным.

В сетях очень жестко за этим следят, фильтр качества очень жесткий. Иногда до смешного доходит: забраковывают нормальные вина с содержанием осадка, а в красном вине он уместен. В белом молодом не очень, а в красном вполне. Мировой опыт учит нас: если вино нефильтрованное, оно в любом случае будет содержать определенное количество осадка. Но вопрос ваш уместен вот в каком контексте. 99 процентов ретейлеров хранят вино очень бережно. Проблема в том, успели продать или не успели. И вот есть молодое вино, которое нужно было продать в первые двенадцать месяцев, а вы его видите на полке через два с половиной года, понятно, что его органолептические свойства изменятся. Оно окислится в любом случае.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

А с пробками бывают проблемы? Я имею в виду корк — пробковую болезнь.

Анатолий Корнеев: Точно так же, как и у всех производителей в мире. Процент испорченного корком вина в России немного выше, чем в Европе, но ниже, чем в Юго-Восточной Азии. Пробковая болезнь передается только через натуральные пробки, изготовленные из коры пробкового дерева. За рубежом уже давно даже очень дорогие вина нередко закупоривают пробками из искусственных материалов. Но в России существует предубеждение, что искусственные пробки, тем более винтовые, — показатель дешевого вина.

Нужно объяснять потребителю, что ничего плохого в этом нет. Половина мира уже давно это осознала и чувствует себя комфортно, в том числе и производители премиальных вин. Молодое вино вообще не стоит хранить с корковой пробкой, она может его только испортить. В условиях санкций я бы очень рекомендовал нашим виноделам обратиться именно к винтовой пробке, что многие уже делают.

Олеся Александрова: Сколько существует винтовая пробка, столько этот вопрос и задают, и мы тоже стараемся этот момент разъяснять. А что касается пластиковой пробки, то буквально на днях была новость, что разработали ее новый вид с возможностью деликатной микрооксидации.

«Стать молодцами нам еще предстоит»

Расскажите о победителях рейтинга. Были ли в этом году для вас какие-то неожиданные приятные открытия?

Олеся Александрова: Приятные открытия были. В этом году в первой пятерке оказалось игристое и белое, и это отражает современный тренд на данные категории, который мы последнее время отслеживаем. Производители этих отечественных вин очень подтянулись с точки зрения качества. И это уже не только классическое бочковое маслянистое шардоне, которое мы привыкли видеть ранее, но и другие сорта. На первом месте оказался рислинг «Декантер» от «Фанагории». Также в топе алиготе. В рейтинг, кроме того, попали белые вина из не самых распространенных сортов, такие как «пти мансан» и «пино блан». А среди игристых — Mantra Estate Blanc de Blancs. В общем рейтинге заметно подтянулись розовые вина.

И в категории красных вин были яркие открытия, такие как неббиоло от «Галицкий и Галицкий» и неббиоло «Павла Швеца». Традиционно подтвердили свои высокие позиции красные ассамбляжные вина. Если же в целом смотреть на цифры, то в этом году больше вин получили оценку свыше 90 баллов, и это показатель того, что качество отечественных вин с каждым годом подтягивается.

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Анатолий Корнеев: Для меня самым приятным сюрпризом стало качество отечественных игристых вин. У нас в стране количество их производителей ограниченно, но мы очень четко заявили о себе как о винной державе потрясающе перспективных игристых вин. Мы собрали 150 этикеток, поверьте, даже в Италии вы не всегда найдете такое количество классных вин этой категории. Но их пока производится недостаточно. Мы, как компания, могли бы продать на 500 тысяч бутылок отечественного игристого больше, спрос есть, но их просто негде взять.

Поверьте, наше российское вино уже очень неплохое по качеству, просто его еще мало. У нас еще нет вин, претендующих на статус 96-99 баллов в мировом рейтинге, но уже много вина выше 90 баллов

Где лучше покупать вино и где не покупать?

Нормальное российское вино сейчас можно купить везде, это тренд абсолютно надежный, проверенный. Но в массовый ретейл не заходит то, что производится в объеме от тысячи бутылок до двадцати тысяч. Если вы хотите купить что-то более редкое, нужно идти в специализированные винные магазины. Там вы сможете не только приобрести более редкий и качественный товар, но и поговорить о нем, получить нужную вам консультацию. Это важный элемент винного образования.

Как бы вы сегодня оценили рынок отечественного вина? В чем наши главные проблемы? Где мы молодцы, а где пока не очень? И какие перспективы у российского вина?

Анатолий Корнеев: Все зависит от того, насколько мы качнемся в Советский Союз. Советский Союз занимался экстенсивным ведением сельского хозяйства, ему нужно было напоить 247 миллионов своих граждан вином какого-то усредненного качества, чаще всего посредственного. И он эту задачу прекрасно выполнял, делая большой объем, выращивая виноград на равнинах, на кукурузных и картофельных полях. Конечно, хорошего вина так не сделать. Но если у нас будет гордость и задача делать не только напиток с содержанием алкоголя какого-то цвета и какого-то аромата, а качественное конкурентноспособное вино, нам нужно взять курс на интенсивное виноделие.

И нужно много терпения. С вином как с пармезаном: все хотят продавать пармезан, но он должен выдерживаться 36 месяцев, а у нас его выдерживают 9 и называют пармезаном. Это важная для меня развилка, и здесь мы пока еще не молодцы. Нам стать молодцами еще предстоит

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Я человек, который пропагандирует российское вино, инвестирует в него, верит, делает рейтинги. Но пока у нас много шапкозакидательства — мол, мы всю планету обгоняем. Однако нам еще бежать и бежать. Это не плохо и не хорошо. Нужно просто это осознать, и тогда у нас все получится.

Олеся Александрова: Хотела бы добавить — мы будем большими молодцами, если просто позволим людям любить хорошие российские вина, а не будем их заставлять это делать.