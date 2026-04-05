Россиянам развеяли два популярных мифа об органическом вине

Роскачество: Качественное органическое вино не имеет дрожжевой привкус

Качественное органическое вино не имеет дрожжевой привкус, хотя некоторые потребители убеждены в обратном, рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. Этот и другие популярные мифы об алкогольном напитке эксперт развеяла «Ленте.ру» на открытии весеннего этапа акции «Дни российских вин».

Саратцева объяснила, что органическое вино производится с максимальной сохранностью биоразнообразия окружающей среды. Это означает, что минимизировано использование пестицидов, минеральных удобрений и искусственных консервантов, например, диоксида серы, добавила она.

«Поэтому у некоторой категории потребителей есть уверенность, что органическое вино всегда имеет дрожжевой привкус, который говорит о незавершенном брожении. Однако современные технологи и небольшие объемы виноделия позволяют сделать вино достаточно чистым и полнотелым. Поэтому качественное органическое вино не будет иметь никаких посторонних дрожжевых привкусов», — рассказала специалист.

Саратцева также добавила, что диоксид серы как консервант препятствует быстрому окислению, а его отсутствие, соответственно, будет окисление вина ускорять.

«Органические вина, как правило, хранятся меньше, чем вина, произведенные индустриальным способом. Но вместе с тем, если мы говорим о тех категориях, которые называются массовыми, то есть для обычного потребителя, то потребитель не заметит разницу в сроках годности. На полке оно будет жить ровно столько же, сколько индустриальное вино массового сегмента», — заключила эксперт.

Ранее стало известно, что бутылку французского вина винодельни Domaine de la Romanée-conti урожая 1945 года продали с аукциона за рекордные 815, 5 тысячи долларов (65, 5 миллиона рублей).