Польша подняла в небо истребители якобы из-за российской авиации

В Польше подняли в небо истребители из-за якобы активности России на территории Украины

Польские военные поднимали в небо истребители на фоне якобы активности российской авиации на территории Украины. Об этом сообщило оперативное командование родов Вооруженных сил Польши в соцсети X.

В сообщении командования говорится, что из-за активности России на Украине в воздушном пространстве Польши были задействованы силы военной авиации. Позднее там заявили, что действия военной авиации в польском воздушном пространстве были остановлены.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предложил расширить операцию альянса Eastern Sentry. Такое заявление он сделал после ночного инцидента с падением беспилотника в Румынии,