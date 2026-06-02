Польша подняла в небо истребители якобы из-за российской авиации

06:52, 2 июня 2026Мир

В Польше подняли в небо истребители из-за якобы активности России на территории Украины
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Польские военные поднимали в небо истребители на фоне якобы активности российской авиации на территории Украины. Об этом сообщило оперативное командование родов Вооруженных сил Польши в соцсети X.

В сообщении командования говорится, что из-за активности России на Украине в воздушном пространстве Польши были задействованы силы военной авиации. Позднее там заявили, что действия военной авиации в польском воздушном пространстве были остановлены.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предложил расширить операцию альянса Eastern Sentry. Такое заявление он сделал после ночного инцидента с падением беспилотника в Румынии,

