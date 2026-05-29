14:35, 29 мая 2026Мир

В Польше призвали усилить операции НАТО у границ России на фоне инцидента с БПЛА в Румынии
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предложил расширить операцию альянса Eastern Sentry. Такое заявление он сделал после ночного инцидента с падением беспилотника в Румынии, передает телеканал TVP Info.

«НАТО проводит операцию Eastern Sentry. Ее необходимо усилить — таковы выводы после событий в Румынии», — заявил польский министр на пресс-конференции в сейме.

Ранее беспилотник врезался в многоэтажку в румынском городе Галац, находящемся недалеко от границы с Одесской областью. После мощного удара последовал взрыв, который попал на видео.

Служба экстренного реагирования Румынии уточнила, что в результате удара дрона по жилому дому загорелась квартира на 10-м этаже. Жильцы эвакуировались самостоятельно. По предварительным данным, пострадали два человека, их состояние не раскрывается, но им оказывается медицинская помощь. Жертв нет.

МИД Румынии обвинил в случившемся Россию.

