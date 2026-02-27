Реклама

Силовые структуры
02:05, 27 февраля 2026

Мужчина разбил молотком стену Кремля и получил срок

Облившего краской фасад музея в Кремле мужчину осудили на два года и два месяца
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Облившему краской фасад Государственного исторического музея (ГИМ), расположенного на Красной площади, Александру Фролову вынесли приговор. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в Telegram-канале.

Мужчину виновным в повреждении объекта культурного наследия и вандализме. Тверской районный суд города Москвы приговорил к двум годам и двум месяцам лишения свободы. Помимо этого Фролову назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.

Фролова арестовали осенью 2024 года. Как сообщал сам подсудимый, он облил серой краской и повредил фасад здания Государственного исторического музея и разбил молотком стену Кремля из-за личной неприязни к сотрудникам ФСО России.

