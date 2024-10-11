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15:07, 11 октября 2024Силовые структуры

Облившего краской фасад Государственного исторического музея мужчину арестовали

В Москве на 15 суток арестован мужчина, обливший серой краской фасад ГИМ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Москве Тверской районный суд арестовал на 15 суток мужчину, который облил краской и повредил фасад Государственного исторического музея (ГИМ), расположенного на Красной площади. Информация об этом появилась на сайте суда.

По данным из материалов дела, злоумышленник — Александр Фролов. По его словам, он облил серой краской и повредил фасад здания Государственного исторического музея и разбил молотком стену Кремля из-за личной неприязни к сотрудникам ФСО России.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции»).

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ суд рассмотрит дело 46-летнего жителя Бурятии, облившего памятник Герою СССР Сергею Орешкову и готовившего диверсию на железной дороге.

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      Анна Габай
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