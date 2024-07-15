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07:45, 15 июля 2024Силовые структуры

Суд рассмотрит дело облившего краской памятник Герою СССР и готовившего диверсию

В Бурятии осудят мужчину, облившего бюст Герою СССР и готовившего диверсию
СюжетДиверсии в России

Фото: Globallookpress.com

В Улан-Удэ суд рассмотрит дело 46-летнего жителя Бурятии, облившего памятник Герою СССР Сергею Орешкову и готовившего диверсию на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональнои управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин обвиняется по части 3 статьи 354 («Осквернение символа воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное публично») и части 1 статьи 30, части 1 статьи 281 («Приготовление к диверсии») УК РФ. Ему грозит до 20 лет колонии.

По версии следствия, в июне 2023 года фигурант познакомился в интернете с неустановленным лицом и ночью 6 июля по его заданию облил черной краской бюст Героя Советского Союза Сергея Орешкова. После отправки фотоотчета он получил от куратора вознаграждение в валюте. Позже ему дали новое задание. На этот раз куратор поручил поджечь оборудование на железной дороге. Мужчина решил совершить диверсию на перегоне в Октябрьском районе Улан-Удэ, но был задержан силовиками.

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      Екатерина Кашурникова
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