Облившего памятник Герою СССР заподозрили в подготовке диверсии
46-летнего жителя Бурятии, облившего памятник Герою СССР Сергею Орешкову, заподозрили в подготовке диверсии на железной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Фигурант дела — безработный писатель Саян Зарикуев — заявил на допросе, что совершил акт вандализма за 100 долларов. Подработку он нашел в соцсетях, якобы не подозревая, что работает на украинских кураторов.
Позже ему дали новое задание. На этот раз куратор поручил поджечь оборудование на железной дороге. Зарикуев решил совершить диверсию на перегоне в Октябрьском районе Улан-Удэ, но был задержан силовиками.
Помимо осквернения символов воинской славы России ему вменяют приготовление к диверсии.
О задержании вандала сообщалось 27 июля. Он облил черной краской бюст Героя Советского Союза Сергея Орешкова ночью 6 июля, после чего отправил куратору фотоотчет и получил вознаграждение в валюте.