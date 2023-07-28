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17:50, 28 июля 2023Силовые структуры

Облившего памятник Герою СССР заподозрили в подготовке диверсии

Обливший краской бюст Герою СССР в Бурятии готовил диверсию на железной дороге

Кадр: Telegram-канал Shot

46-летнего жителя Бурятии, облившего памятник Герою СССР Сергею Орешкову, заподозрили в подготовке диверсии на железной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Фигурант дела — безработный писатель Саян Зарикуев — заявил на допросе, что совершил акт вандализма за 100 долларов. Подработку он нашел в соцсетях, якобы не подозревая, что работает на украинских кураторов.

Позже ему дали новое задание. На этот раз куратор поручил поджечь оборудование на железной дороге. Зарикуев решил совершить диверсию на перегоне в Октябрьском районе Улан-Удэ, но был задержан силовиками.

Помимо осквернения символов воинской славы России ему вменяют приготовление к диверсии.

О задержании вандала сообщалось 27 июля. Он облил черной краской бюст Героя Советского Союза Сергея Орешкова ночью 6 июля, после чего отправил куратору фотоотчет и получил вознаграждение в валюте.

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    Любовь Ширижик
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