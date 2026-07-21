Российского предпринимателя помог обчистить на 8 миллионов рублей его сын

В Свердловской области мошенники обчистили бизнесмена на 8 млн руб. с помощью его сына

В Свердловской области задержали четверых курьеров телефонных мошенников, которые похитили у предпринимателя восемь миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Мошенники, представившись сотрудником службы доставки маркетплейса, связались с 18-летним сыном потерпевшего и попросили сообщить код из поступившего сообщения. Семья ждала посылку, поэтому юноша не заподозрил обмана.

Сразу после этого с ним связались уже от имени Росфинмониторинга и ФСБ. Злоумышленники заявили, что учетная запись на «Госуслугах» взломана, а на молодого человека и его родителей неизвестные пытаются оформить кредиты, чтобы отправить деньги на украинские счета. Юношу стали запугивать уголовным делом о госизмене, убедили скачать приложение и провести «онлайн-обыск», во время которого увидели сейф. Деньги из него заставили отдать якобы на проверку — все восемь миллионов юноша передал в руки курьеру.

Возбуждено уголовное дело. Задержанные находятся в СИЗО.

Ранее были раскрыты схемы мошенников для вовлечения россиян в преступные схемы.