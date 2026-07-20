Раскрыты схемы мошенников для вовлечения россиян в преступные схемы

В МВД заявили, что мошенники стремятся контролировать жертву для вовлечения в преступления

Дистанционные мошенники пытаются взять жертву под психологический контроль, чтобы впоследствии вовлечь ее в реализацию своих преступных схем. Об этом 20 июля сообщили ТАСС в пресс-службе МВД России.

В ведомстве сообщили, что в нынешних условиях мошеннические кол-центры преследуют не только цель похищения денежных средств, но и стремятся установить психологический контроль над людьми, чтобы впоследствии вовлечь их в преступную деятельность.

Для этого злоумышленники нередко выдают себя за сотрудников правоохранительных органов и убеждают жертв, что на их имя якобы пытаются оформить кредит или доверенность.

В МВД сообщили, что мошенники нередко убеждают жертв в том, что их персональные данные оказались в распоряжении преступников и теперь необходимо «содействовать следствию». Кроме того, злоумышленники могут безосновательно обвинять человека в финансировании запрещенных организаций. Подобные приемы используются, чтобы вызвать страх и добиться выполнения своих требований.

Ранее стало известно, что мошенники начали рассылать фальшивые предписания.