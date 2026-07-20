Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
04:53, 20 июля 2026Силовые структуры

Раскрыты схемы мошенников для вовлечения россиян в преступные схемы

В МВД заявили, что мошенники стремятся контролировать жертву для вовлечения в преступления
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Дистанционные мошенники пытаются взять жертву под психологический контроль, чтобы впоследствии вовлечь ее в реализацию своих преступных схем. Об этом 20 июля сообщили ТАСС в пресс-службе МВД России.

В ведомстве сообщили, что в нынешних условиях мошеннические кол-центры преследуют не только цель похищения денежных средств, но и стремятся установить психологический контроль над людьми, чтобы впоследствии вовлечь их в преступную деятельность.

Для этого злоумышленники нередко выдают себя за сотрудников правоохранительных органов и убеждают жертв, что на их имя якобы пытаются оформить кредит или доверенность.

В МВД сообщили, что мошенники нередко убеждают жертв в том, что их персональные данные оказались в распоряжении преступников и теперь необходимо «содействовать следствию». Кроме того, злоумышленники могут безосновательно обвинять человека в финансировании запрещенных организаций. Подобные приемы используются, чтобы вызвать страх и добиться выполнения своих требований.

Ранее стало известно, что мошенники начали рассылать фальшивые предписания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Произошел сдвиг настроения». В Германии изменилось отношение к переговорам с Россией
    Собянин назвал число летевших в сторону Московского региона беспилотников
    Иран атаковал танкеры в Ормузском проливе
    Сексолог дала советы для незабываемого виртуального секса
    Жертву таинственного убийцы опознали через 50 лет
    Раскрыты схемы мошенников для вовлечения россиян в преступные схемы
    Трамп высказался о новом ударе по Ирану
    Раскрыты сроки пополнения США истощенных из-за конфликта с Ираном запасов Patriot
    Криштиану Роналду показал видео в трусах из бассейна
    Россиян предупредили об опасности зарядки мокрых наушников
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok