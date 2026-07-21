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21:15, 21 июля 2026 (обновлено: 21:25, 21 июля 2026)Интернет и СМИ

В Польше выразили недовольство из-за наглого поведения Украины

MP: Граждане Польши недовольны наглостью Украины и безволием своих властей
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Граждане Польши все больше недовольны наглостью Украины и безволием своих властей, продолжающих финансировать постсоветскую страну. Об этом сообщило издание Myśl Polska.

«Поляки уже устали кланяться украинским властям. (...) Наглость клики Зеленского не знает границ. Им все равно "недостаточно". А наша власть и дальше спонсирует государство, которое предпринимает явно враждебные шаги по отношению к Польше», — говорится в статье.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что украинские власти должны призвать своих граждан соблюдать закон и порядок на польской территории.

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