MP: Граждане Польши недовольны наглостью Украины и безволием своих властей

Граждане Польши все больше недовольны наглостью Украины и безволием своих властей, продолжающих финансировать постсоветскую страну. Об этом сообщило издание Myśl Polska.

«Поляки уже устали кланяться украинским властям. (...) Наглость клики Зеленского не знает границ. Им все равно "недостаточно". А наша власть и дальше спонсирует государство, которое предпринимает явно враждебные шаги по отношению к Польше», — говорится в статье.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что украинские власти должны призвать своих граждан соблюдать закон и порядок на польской территории.