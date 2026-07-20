Министр обороны Польши обратился к Украине с призывом

Косиняк-Камыш: Украина должна призвать своих граждан к соблюдению правил в Польше

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что украинские власти должны призвать своих граждан соблюдать закон и порядок на польской территории. Его слова передает РИА Новости.

«Украинская сторона должна призвать своих граждан к соблюдению всех принципов и правил, если они являются гостями в нашей стране», — сказал политик.

Он указал на ряд резонансных случаев с участием граждан Украины в Польше. Среди них министр выделил инцидент с украинским блогером, который проехал на спортивном автомобиле по закрытой пешеходной дороге к озеру Морске-Око в Татшаньском национальном парке.

Ранее Косиняк-Камыш призвал всех украинцев призывного возраста в Польше вернуться домой и служить в Вооруженных силах Украины. «Все молодые украинцы, подлежащие призыву, должны быть на Украине и защищать свою родину», — отметил глава Минобороны.