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13:53, 20 июля 2026Мир

Министр обороны Польши обратился к Украине с призывом

Косиняк-Камыш: Украина должна призвать своих граждан к соблюдению правил в Польше
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что украинские власти должны призвать своих граждан соблюдать закон и порядок на польской территории. Его слова передает РИА Новости.

«Украинская сторона должна призвать своих граждан к соблюдению всех принципов и правил, если они являются гостями в нашей стране», — сказал политик.

Он указал на ряд резонансных случаев с участием граждан Украины в Польше. Среди них министр выделил инцидент с украинским блогером, который проехал на спортивном автомобиле по закрытой пешеходной дороге к озеру Морске-Око в Татшаньском национальном парке.

Ранее Косиняк-Камыш призвал всех украинцев призывного возраста в Польше вернуться домой и служить в Вооруженных силах Украины. «Все молодые украинцы, подлежащие призыву, должны быть на Украине и защищать свою родину», — отметил глава Минобороны.

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