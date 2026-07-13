Министр обороны Польши выступил с призывом по украинцам

Косиняк-Камыш: Украинцы призывного возраста должны вернуться на родину и вступить в ВСУ

Все украинцы призывного возраста, находящиеся в Польше, должны вернуться на родину и вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает TVP Info.

«Все молодые украинцы, подлежащие призыву, должны быть на Украине и защищать свою родину», — отметил глава Минобороны.

По его словам, граждане Украины, «разъезжающие на роскошных автомобилях» или нарушающие общественный порядок, также должны быть депортированы.

Ранее стало известно, что Европейский союз вскоре перестанет предоставлять убежище военнообязанным украинцам.