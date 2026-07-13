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13:40, 13 июля 2026Мир

Евросоюз перестанет предоставлять убежище военнообязанным украинцам

Rzeczpospolita: ЕС вскоре перестанет предоставлять убежище военнообязанным украинцам
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maja Hitij / Getty Images

Европейский союз (ЕС) вскоре перестанет предоставлять убежище военнообязанным украинцам. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Как отмечает издание, временная защита будет доступна гражданам Украины, имеющим специальное свидетельство о немобилизации, выданное властями их страны. При этом изменения коснутся как мужчин, так и женщин. Ожидается, что Еврокомиссия объявит об этом в июле, а новые правила начнут действовать с марта 2027 года.

«Работа над изменениями близится к завершению. Польша их поддерживает», — заявил заместитель министра внутренних дел и администрации, отвечающий за миграционную политику, профессор Мацей Душчик.

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