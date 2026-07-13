Евросоюз перестанет предоставлять убежище военнообязанным украинцам

Европейский союз (ЕС) вскоре перестанет предоставлять убежище военнообязанным украинцам. Об этом сообщает Rzeczpospolita.
Как отмечает издание, временная защита будет доступна гражданам Украины, имеющим специальное свидетельство о немобилизации, выданное властями их страны. При этом изменения коснутся как мужчин, так и женщин. Ожидается, что Еврокомиссия объявит об этом в июле, а новые правила начнут действовать с марта 2027 года.
«Работа над изменениями близится к завершению. Польша их поддерживает», — заявил заместитель министра внутренних дел и администрации, отвечающий за миграционную политику, профессор Мацей Душчик.
Ранее оппозиционная партия «Право и справедливость» (ПиС) направила в польский сейм резолюцию с призывом к властям Польши заблокировать вступление Украины в Евросоюз. Уточняется, что такое решение связано с прославлением на Украине лидеров Организации украинских националистов (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация).