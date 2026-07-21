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Забота о себе
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21:01, 21 июля 2026Забота о себе

Кардиохирург раскрыл простой тест для проверки здоровья сердца за 45 секунд

Врач Огнерубов: Проверить сердце поможет быстрый подъем по лестнице на четвертый этаж
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: SeventyFour / Shutterstock / Fotodom

Кардиохирург, кандидат медицинских наук Дмитрий Огнерубов предложил для проверки здоровья сердца пройти простой тест, для которого не нужно никакое дополнительное оборудование. Суть этого метода он раскрыл в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам врача, чтобы проверить сердце, нужно быстро подняться по лестнице на четвертый этаж. Он объяснил, что если человек смог проделать это меньше, чем за 45 секунд, то риск развития сердечно-сосудистых патологий у него минимален.

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Если на выполнение этой задачи понадобилось от 45 секунд до 1,5 минуты, это говорит о том, что организм все еще справляется, но его резервы уже постепенно истощаются, уточнил врач. «Если же подъем занял больше 1,5 минуты, и вы почувствовали одышку, тяжесть за грудиной или головокружение, это уже совершенно точно очень серьезный сигнал проблем с сердцем», — предупредил Огнерубов.

Ранее кардиолог Андрей Пронин рассказал, как защитить сосуды без лекарств. Для этого он посоветовал придерживаться средиземноморской диеты.

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