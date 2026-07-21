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20:44, 21 июля 2026 (обновлено: 20:50, 21 июля 2026)Ценности

Чемпион России прогулялся по городу в микрошортах и взорвал соцсети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @bulatata

Российский блогер, двукратный чемпион России, обладатель Кубка России по тхэквондо, строитель Булат Зиастинов из Набережных Челнов прогулялся по городу в откровенном образе в стиле 1970-80-х годов и взорвал соцсети. Видео появилось на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летний мастер спорта прошелся по улицам Санкт-Петербурга и прокатился на местном метро, снимая реакцию окружающих на свой наряд. Он надел кроп-топ желтого цвета и облегающие серые микрошорты. Также спортсмен примерил бордовую бандану, высокие белые носки и черно-белые кроссовки на плоской подошве.

Ролик набрал 4,6 миллиона просмотров и 14,2 тысячи комментариев. «Почему мужчины так не ходят? Почему только девушки так одеваются? Нам тоже нравятся мужские формы», «Миллион тысяч долларов за одну только смелость», «Как девки-то смотрят», «Раздал огня», «С таким телом можно гулять в любом образе», «Люди помнят эту эстетику, это у нас в крови все-таки», «Питер в сексуальном страхе», — отметили зрители.

В феврале внешность сотрудника группы быстрого реагирования столичного аэропорта Внуково вызвала ажиотаж в сети.

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