18:18, 20 февраля 2026

Внешность охранника аэропорта Внуково вызвала ажиотаж в сети

Кадр: @ignatiy_lantsov

Внешность сотрудника группы быстрого реагирования (ГБР) столичного аэропорта Внуково вызвала ажиотаж в сети. Видео появилось на странице его коллеги Игнатия Ланцова в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах охранник предстал в рабочей форме черного цвета. В том числе он продемонстрировал бронежилет и резиновую дубинку на поясе. «Что за красавчик? Я восхищаюсь тобой, дружище», — заявил автор поста.

«Я стесняюсь. Я не медийная личность», — в свою очередь, отметил герой ролика.

Публикация набрала 813 тысяч просмотров. Зрители высказались об увиденном в комментариях. «Действительно красавчик», «Вас там модельное агентство нанимает?», «В отделе кадров аэропорта Внуково наверняка все сотрудники — женщины, поэтому не могут отказать молодым и красивым», «Я вызывала ГБР, почему приехали не вы?», «Их сразу с подиума сгребают?», «Ни стыда, ни совести, ни адреса!» — заявили юзеры.

Известно, что родившийся в Уфе Ланцов также прославился благодаря своей внешности летом 2025 года. Впоследствии он заключил контракт с московским модельным агентством Open Up Models Management, отмечало издание ufa1.ru.

В апреле 2025 года сообщалось, что дворник Ноппаджит Мин Сомбунсате из Бангкока, Таиланд, стала моделью благодаря снимку российского фотографа Семена Резчикова.

