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15:20, 11 апреля 2025Ценности

Дворник стала моделью благодаря снимку российского фотографа

Дворник Сомбунсате из Бангкока стала моделью благодаря кадру фотографа Резчикова
Екатерина Ештокина

Кадр: @holod.media

Дворник Ноппаджит Мин Сомбунсате из Бангкока, Таиланд, стала моделью благодаря снимку российского фотографа Семена Резчикова. Соответствующую историю публикует издание Oddity Central.

Фотограф заметил 28-летнюю мать-одиночку и запечатлел ее на камеру, очаровавшись ее красотой. Затем он подошел к ней, чтобы вручить моментально распечатанный кадр. При этом данный момент Резчиков также снял на видео и разместил в TikTok.

Ролик стал вирусным, и девушка обрела популярность. Так, она стала получать предложения от представителей СМИ и модельных агентств. По словам Сомбунсате, она была крайне удивлена такому вниманию к себе.

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Позже девушку-дворника пригласил известный тайский визажист Чатча Пеанфапичарт, который преобразил ее и тоже запечатлел результат на камеру. Помимо этого, Сомбунсате стала работать моделью для бренда косметики Browit, а также получила ряд новых предложений о сотрудничестве.

В то же время девушка призналась, что популярность подтолкнула ее отказаться от работы дворника и сфокусироваться на работе манекенщицы.

В январе 2021 года российский фотограф сделал из дворника модель и помог ему погасить долг в 650 тысяч рублей. Фотограф из Уфы Роман Филиппов снял своего давнего знакомого — дворника Юру в стиле гламурных мужских журналов.

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