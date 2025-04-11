Дворник стала моделью благодаря снимку российского фотографа

Дворник Сомбунсате из Бангкока стала моделью благодаря кадру фотографа Резчикова

Дворник Ноппаджит Мин Сомбунсате из Бангкока, Таиланд, стала моделью благодаря снимку российского фотографа Семена Резчикова. Соответствующую историю публикует издание Oddity Central.

Фотограф заметил 28-летнюю мать-одиночку и запечатлел ее на камеру, очаровавшись ее красотой. Затем он подошел к ней, чтобы вручить моментально распечатанный кадр. При этом данный момент Резчиков также снял на видео и разместил в TikTok.

Ролик стал вирусным, и девушка обрела популярность. Так, она стала получать предложения от представителей СМИ и модельных агентств. По словам Сомбунсате, она была крайне удивлена такому вниманию к себе.

Позже девушку-дворника пригласил известный тайский визажист Чатча Пеанфапичарт, который преобразил ее и тоже запечатлел результат на камеру. Помимо этого, Сомбунсате стала работать моделью для бренда косметики Browit, а также получила ряд новых предложений о сотрудничестве.

В то же время девушка призналась, что популярность подтолкнула ее отказаться от работы дворника и сфокусироваться на работе манекенщицы.

В январе 2021 года российский фотограф сделал из дворника модель и помог ему погасить долг в 650 тысяч рублей. Фотограф из Уфы Роман Филиппов снял своего давнего знакомого — дворника Юру в стиле гламурных мужских журналов.

