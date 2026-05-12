Дмитриев: Хантавирус могут использовать для оправдания энергокризиса на Западе

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев допустил, что на самом деле паника вокруг хантавируса раздута, и в итоге может быть использована для того, чтобы оправдать энергокризис в Евросоюзе и Великобритании. Об этом он написал в социальной сети X.

«Истерия вокруг хантавируса преувеличена — но может быть использована для оправдания энергетических локдаунов в Великобритании/ЕС», — написал Дмитриев. Так чиновник прокомментировал публикацию, в которой говорится, что у хантавируса нет признаков повышенной способности к передаче человеку.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что риск для общественности от вспышки хантавируса остается низким.