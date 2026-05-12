Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:46, 11 мая 2026Мир

Дмитриев объяснил панику вокруг хантавируса

Дмитриев: Хантавирус могут использовать для оправдания энергокризиса на Западе
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев допустил, что на самом деле паника вокруг хантавируса раздута, и в итоге может быть использована для того, чтобы оправдать энергокризис в Евросоюзе и Великобритании. Об этом он написал в социальной сети X.

«Истерия вокруг хантавируса преувеличена — но может быть использована для оправдания энергетических локдаунов в Великобритании/ЕС», — написал Дмитриев. Так чиновник прокомментировал публикацию, в которой говорится, что у хантавируса нет признаков повышенной способности к передаче человеку.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что риск для общественности от вспышки хантавируса остается низким.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Великобритания объявила о «самом жестком» санкционном ударе по России

    Дмитриев объяснил панику вокруг хантавируса

    Москвичам пообещали дожди всю неделю

    В Кремле оценили разговоры в ЕС о необходимости диалога с Россией

    В подмосковном салоне красоты посетителей встретит говорящий попугай

    Опубликовано снятое украинскими военными видео с НЛО

    Украина выступила с предложением прекратить удары по аэропортам

    На Западе осудили европейских лидеров за нежелание начать диалог с Россией раньше

    Московские школьники изучат столицу

    Мбаппе бойкотирует домашние матчи «Реала» из-за фанатов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok