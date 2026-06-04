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Силовые структуры
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08:53, 4 июня 2026Силовые структуры

Россиянин с ножом угрожал прохожим на детской площадке

В Омске задержали мужчину, угрожавшего ножом на детской площадке
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Омске задержали мужчину, угрожавшего ножом на детской площадке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии по региону.

По данным ведомства, накануне вечером местные жители сообщили о конфликте на детской площадке во дворе дома по улице Кирова.

Прибывшей на место группе задержания вневедомственной охраны Росгвардии 37-летний мужчина рассказал, что во дворе неадекватный мужчина с ножом угрожает местным жителям. Правоохранители незамедлительно задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции, нож изъят.

Ранее сообщалось, что порезавший знакомого из-за сына россиянин избежал колонии.

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