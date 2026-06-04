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08:55, 4 июня 2026Бывший СССР

У скручивавших украинца военкомов угнали машину

Лебедев: В Одессе у военкомов угнали машину, пока они пытались мобилизовать украинца
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

У сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата) в Одессе украли автомобиль, пока они ловили и пытались скрутить украинца для последующей мобилизации. На видео из украинских Telegram-каналов обратил внимание координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Прямо лайфхак. Полицаи ловили человека, но, пока они его ловили, увозить его стало не на чем — машину угнали! Надеемся, такое возможно не только в Одессе», — написал Лебедев.

В украинских пабликах уточняется, что мужчину схватили возле «наливайки» (заведения, торгующего спиртными напитками) и планировали отправить на фронт. На кадрах видно лежачего на земле мужчину и удерживающих его двух военкомов. В какой-то момент полицейская машина внезапно двигается с места. Один из сотрудников ТЦК пытается ее догнать, но у него не выходит.

Ранее дети взяли в осаду украинский военкомат в Хмельницком из-за мобилизации их футбольного тренера. Толпа несовершеннолетних организовала протест возле здания ТЦК с требованием отпустить учителя.

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