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08:52, 4 июня 2026Моя страна

В России напечатали на 3D-принтере «бифштекс» из кожи судака и медузы

В БФУ создали чернила из кожи судака и медузы для 3D-печати искусственного мяса
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Изображение: guteksk7 / Shutterstock / Fotodom

Ученые Балтийского федерального университета имени И. Канта (БФУ) совместно с исследователями Пермского политехнического университета напечатали на 3D-принтере искусственное мясо. Его создали с помощью «чернил», полученных из ушастых аурелий (медуз Aurelia aurita) и кожи судака обыкновенного (Sander lucioperca). Об этом сообщает РИА Новости.

В ведущем вузе Калининградской области пояснили, что из-за роста численности населения люди могут перейти на «напечатанные бифштексы», способные восполнить недостаток белковой пищи.

По словам ученых, основным компонентом чернил для 3D-печати искусственного мяса является коллаген. Его можно получить из любых источников животного происхождения, однако некоторые из них могут быть небезопасны для человека. Например, использование «непродаваемых» белковых фрагментов туш сельскохозяйственных животных сопряжено с риском передачи ящура или сибирской язвы, а также с пищевыми запретами у представителей некоторых религий.

В связи с этим российские ученые предложили новую рецептуру чернил на основе морского коллагена. Пищевая технология уже готова к прохождению промышленных испытаний. «Мы показали, что, несмотря на большие отличия медуз и рыб от любых млекопитающих, морской коллаген безопасен для человеческих клеток и не вызывает у них токсического эффекта», — рассказала одна из авторов работы, старший научный сотрудник НОЦ «Промышленные биотехнологии» БФУ имени И. Канта Юлия Куликова.

Ранее сообщалось, что российские ученые вывели первых телят нового поколения, которое может помочь животноводству адаптироваться к изменениям климата.

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