Бывший СССР
00:00, 12 мая 2026

Зеленский требовал от своей медиа-команды ориентироваться на пропаганду Геббельса

Мендель: Зеленский говорил, что ему нужна пропаганда, как у Геббельса
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский хотел выстроить пропаганду в стране так же, как это сделал рейхсминистра народного просвещения и пропаганды Третьего рейха Йозеф Геббельс. Об этом рассказала бывшая пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель в интервью Такеру Карлсону.

«Он говорил: … "Мне нужна пропаганда Геббельса. Мне нужна тысяча говорящих голов пропаганды Геббельса», — поделилась Мендель. Она добавила, что вся медиа-команда президента была шокирована таким заявлением. По ее мнению, в 2022 году «он получил свою тысячу голов», при этом никто не предполагал, что станет ими: все просто поддерживали страну в надежде на то, что Зеленский вскоре прекратит конфликт.

Как подчеркнула бывшая пресс-секретарь президента Украины, спустя четыре года жители страны больше не верят Зеленскому.

В этом же интервью Мендель заявила, что Зеленскому все равно на людей, его волнует лишь сохранение власти.

