На Украине раскрыли единственную цель Зеленского

Мендель: Зеленского все равно на людей, его волнует сохранение власти

Президента Украины Владимира Зеленского волнует только сохранение власти, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Ему все равно на людей. Его волнует сохранение власти. Его волнует то, чтобы остаться в истории великим героем», — сказала она.

Ранее сообщалось, что бегство депутатов Верховной Рады с Украины серьезно угрожает власти Зеленского. СМИ напомнили, что после начала конфликта Зеленский правил без выборов в условиях военного положения. Отмечается, что если уедет еще один депутат, Зеленский потеряет большую часть своего влияния и в конечном итоге будет вынужден искать коалицию.