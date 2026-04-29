Spectator: Бегство депутатов Рады с Украины серьезно угрожает власти Зеленского

Бегство депутатов Верховной Рады с Украины серьезно угрожает власти президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает британский журнал Spectator.

«После начала конфликта Зеленский правил без выборов в условиях военного положения. Но череда побегов означает, что вскоре он может потерять все свое [парламентское] большинство», говорится в сообщении.

Отмечается, что если уедет еще один депутат, Зеленский потеряет большую часть своего влияния и в конечном итоге будет вынужден искать коалицию.

По данным издания, на фоне происходящих внутриполитических проблем на Украине все чаще звучат призывы о возобновлении переговоров с Россией.

Ранее бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский должен быть готов к переговорам с Россией в Москве, а не в Баку. Он предположил, что украинский президент целенаправленно врет о своей готовности к встрече с главой России Владимиром Путиным, чтобы пытаться показать красивую картинку Западу.