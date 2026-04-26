Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:49, 26 апреля 2026

На Украине призвали Зеленского отправиться на переговоры в Москву

Соскин: Зеленский должен быть готов к переговорам с РФ в Москве, а не в Баку
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский должен быть готов к переговорам с Россией в Москве, а не в Баку, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Если ты так охотно в Баку прилетел, то и в Москву поедешь на переговоры, а иначе не надо врать, что готов, ведь факты говорят об обратном», — подчеркнул он.

По его словам, украинский лидер целенаправленно врет о своей готовности к встрече с президентом России Владимиром Путиным, чтобы пытаться показать красивую картинку Западу.

Ранее сообщалось, что президент Украины заявил о готовности к трехсторонним переговорам с Россией и США. В качестве места их проведения политик указал Азербайджан.

До этого Зеленский заявил, что Киев подписал с Баку шесть соглашений. В частности, они договорились о сотрудничестве в сфере безопасности, а также о совместном производстве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok