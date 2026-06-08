В России назвали лидирующие по финансовым запросам категории работников

Самые высокие финансовые запросы оказались у специалистов в сфере консалтинга

С января по начало июня 2026 года медианная ожидаемая зарплата в России составила 82,5 тысячи рублей, однако в ряде сфер показатель значительно превысил эту планку. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования аналитиков девелоперской компании «Сити21» и сервиса по поиску работы hh.ru (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Так, самые высокие финансовые запросы оказались у специалистов в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга. В этом сегменте медианная ожидаемая зарплата достигла 160,6 тысячи рублей в месяц. В топ-3 также вошли представители высшего и среднего менеджмента (154 тысячи) и работники строительной отрасли (104,5 тысячи).

Финансовые запросы айтишников оказались сопоставимы с ожиданиями по зарплате среди строителей и составили 103,4 тысячи рублей. В промышленной сфере показатель достиг 102,2 тысячи рублей. Запросы у безопасников и представителей логистической отрасли оказались скромнее — 78,4 тысячи и 79,2 тысячи соответственно.

Для счастья среднестатистическому россиянину, как показали результаты исследования Superjob, нужно гораздо больше денег. Для комфортной жизни гражданину необходим доход в размере 273 тысяч рублей в месяц, уточнили эксперты. При этом разница между мужскими и женскими запросами оказалась внушительной — 309 тысяч против 240 тысяч. Самые большие финансовые запросы предъявляют москвичи и петербуржцы, а самые скромные — жители Кирова и Томска.