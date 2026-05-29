Названа достаточная россиянам для счастья зарплата

SuperJob: Обычному россиянину для счастья достаточно 273 тысячи рублей в месяц

Среднестатистическому россиянину в 2026 году для счастья будет достаточно дохода в размере 273 тысяч рублей в месяц, что на шесть процентов больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют результаты исследования портала для поиска работы SuperJob.

Мужчинам нужна зарплата или иной доход в размере 309 тысяч рублей в месяц, а женщинам — 240 тысяч рублей. Респондентам старше 45 лет необходимы 285 тысяч рублей, а молодежи в возрасте до 24 лет хватило бы 220 тысяч.

Россияне с высшим образованием для ощущения себя счастливыми хотят получать 297 тысяч рублей. Обладатели среднего профессионального образования остановились на 238 тысячах в месяц. При этом те, кто сейчас зарабатывают менее 100 тысяч рублей, оценили «счастливую» сумму в 223 тысячи, а те, кто получает на руки больше 150 тысяч, — в 337 тысяч рублей.

Если смотреть по месту проживания, то самые большие запросы у москвичей и петербуржцев — 295 и 282 тысячи рублей соответственно. На третьем месте расположился Владивосток — 279 тысяч рублей. Самые скромные россияне живут в Кирове (216 тысяч рублей), Томске (222 тысячи рублей), Барнауле и Липецке (по 225 тысяч рублей).

