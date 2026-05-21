16:54, 21 мая 2026

Американский миллиардер захотел отменить налоги для половины американцев

Безос выступил за отмену подоходного налога для американцев с низкими доходами
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Основатель компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос, занимающий четвертое место в списке богатейших людей планеты по версии Bloomberg Billionaires Index, предложил отменить подоходный налог для половины граждан США. Такую инициативу он высказал в интервью CNBC.

По словам миллиардера, один процент самых состоятельных американцев обеспечивает 40 процентов всех налоговых поступлений, а население с низкими доходами платит налог по ставке три процента, что для государства небольшие деньги. «Не думаю, что это должно быть три процента. Я думаю, это должно быть ноль», — сказал бизнесмен.

Он привел в пример гипотетическую медсестру, получающую 75 тысяч долларов в год (6,25 тысячи долларов в месяц).

«Мы не должны просить ее отправлять деньги в Вашингтон. Это они должны были бы прислать ей свои извинения», — возмутился Безос, добавив, что будет выступать за такие налоговые изменения.

Инициатива Безоса прозвучала на фоне усиливающихся призывов в штатах, где у власти находятся демократы, поднять налоги для состоятельных граждан. Снижение налогов для американцев с низкими доходами продвигают и федеральные законодатели, а сенатор Кори Букер предложил отменить подоходный налог на первые 75 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что Безос купил несколько участков на частном острове Индиан-Крик в заливе Бискейн, который называют «бункером миллиардеров» из-за беспрецедентных мер безопасности.

