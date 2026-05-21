Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:38, 21 мая 2026Наука и техника

Привычная для россиян ягода оказалась полезна для сосудов

Nutrients: Экстракт черной смородины кратковременно улучшает работу сосудов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Экстракт черной смородины может кратковременно улучшать работу сосудов у части здоровых мужчин. К такому выводу пришли британские и турецкие ученые в исследовании, опубликованном в журнале Nutrients.

В работе участвовали 15 здоровых мужчин в возрасте около 24 лет. Ученые проверяли, как разовый прием экстракта черной смородины с 210 миллиграммами антоцианов влияет на сердечно-сосудистые и метаболические показатели в покое и во время умеренной ходьбы на беговой дорожке.

Материалы по теме:
Болезни смородины: описание с фото, способы лечения, профилактика
Болезни смородины:описание с фото, способы лечения, профилактика
30 июля 2025
Топ-10 сортов красной смородины: лучшие варианты для средней полосы России
Топ-10 сортов красной смородины:лучшие варианты для средней полосы России
12 мая 2026

Антоцианы — это растительные пигменты, которые содержатся в темных ягодах и обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Через два часа после приема экстракта у части участников снизилось общее периферическое сопротивление сосудов. У девяти человек показатель уменьшился в среднем на 17,5 процента, а у восьми вырос сердечный выброс.

При этом во время 30-минутной ходьбы заметного эффекта почти не было: частота сердечных сокращений снизилась всего на два удара в минуту, что авторы считают слишком малым изменением. Также экстракт не повлиял на расход кислорода, обмен жиров и углеводов.

Исследователи подчеркивают, что разовый прием черной смородины может влиять на сосудистую регуляцию у части людей, но для устойчивого эффекта, вероятно, нужен регулярный прием, а выводы требуют проверки в более крупных исследованиях.

Ранее ученые выяснили, что экстракт малины помогает снижать проявления жировой болезни печени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о применении ядерного оружия

    Мерца обвинили в проведении антинемецкой политики из-за Украины

    Отдых в Абхазии оказался выгоднее отпуска в Сочи

    Российского полицейского заподозрили в расправе и крышевании проституции

    В Госдуме объяснили заявление Буданова о «господстве» над Россией

    Дочь Ефремова сравнила Москву с Парижем и Берлином

    Введение платы за VPN-трафик в России отложили

    Путин переговорил с российским генералом после смерти сына военного на СВО

    Привычная для россиян ягода оказалась полезна для сосудов

    Семья случайно купила чужой прах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok