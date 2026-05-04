Привычная ягода оказалась способна снижать проявления жировой болезни печени

Наука и техника
04:32, 4 мая 2026Наука и техника

Front Nutr: Экстракт малины помогает снижать проявления жировой болезни печени
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tatevosian Yana / Shutterstock / Fotodom

Экстракт малины может помогать снижать проявления жировой болезни печени, связанной с нарушением обмена веществ. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты в журнале Frontiers in Nutrition.

В эксперименте мышей в течение 12 недель кормили рационом с высоким содержанием жира, чтобы вызвать признаки метаболической жировой болезни печени. Затем части животных давали водный экстракт малины. После вмешательства у них снизились показатели повреждения печени, уменьшилось накопление жира в тканях и улучшились показатели липидного обмена.

Ученые выяснили, что эффект может быть связан с изменением состава кишечной микробиоты. Экстракт малины увеличивал количество полезных бактерий рода Ileibacterium, укреплял кишечный барьер и повышал уровень инозина — вещества, которое участвует в обменных процессах и может защищать клетки печени от повреждения.

В клеточных экспериментах инозин снижал накопление жира, окислительный стресс и воспаление в клетках печени. Авторы считают, что малина может стать перспективной основой для функциональных продуктов, направленных на поддержку печени.

Ранее ученые выяснили, что малина защищает организм от воспалительных заболеваний.

