02:00, 16 апреля 2026

Обычная ягода оказалась связана со снижением воспаления в организме

IJBMS: Малина защищает организм от воспалительных заболеваний
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Малина может играть важную роль в защите организма от воспалительных заболеваний. К такому выводу пришли ученые, чья работа опубликована в журнале Iranian Journal of Basic Medical Sciences (IJBMS).

В работе рассмотрены механизмы воспаления — естественной реакции иммунной системы на инфекции, повреждения и токсины. При хроническом течении этот процесс может способствовать развитию серьезных заболеваний, включая болезни сердца, нейродегенеративные расстройства, артрит и рак.

Анализ показал, что малина богата биологически активными веществами, прежде всего полифенолами — антоцианами, флавоноидами и эллаговой кислотой. Эти соединения обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами и способны влиять на ключевые сигнальные пути в организме, связанные с воспалением.

По данным авторов, компоненты малины могут подавлять выработку противоспалительных молекул и снижать активность процессов, лежащих в основе хронических заболеваний. Кроме того, отмечаются потенциальные защитные эффекты для сердечно-сосудистой системы, мозга и обмена веществ.

Ранее ученые выяснили, что клюква помогает защищать зубы и десны от кариеса и воспаления.

    Последние новости

    Зеленский раскрыл подробности сделки с Европой по беспилотникам. Что Киев пообещал в обмен на ударные дроны?

    В Европе отреагировали на предупреждение Медведева

    BBC объявила о крупнейшем за 15 лет сокращении

    В России утвердили обновленные условия формирования больничных

    В Новой Зеландии испугались глобальной катастрофы из-за войны США с Ираном

    Кандидата на звание «Учитель года» уличили в любви к БДСМ

    Обычная ягода оказалась связана со снижением воспаления в организме

    В Германии рассказали о «гонке» Мадьяра и Зеленского

    Молодые россиянки стали реже планировать беременность

    Министерство войны США дало обещание на тему подготовки новой военной операции

    Все новости
