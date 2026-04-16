Обычная ягода оказалась связана со снижением воспаления в организме

Малина может играть важную роль в защите организма от воспалительных заболеваний. К такому выводу пришли ученые, чья работа опубликована в журнале Iranian Journal of Basic Medical Sciences (IJBMS).

В работе рассмотрены механизмы воспаления — естественной реакции иммунной системы на инфекции, повреждения и токсины. При хроническом течении этот процесс может способствовать развитию серьезных заболеваний, включая болезни сердца, нейродегенеративные расстройства, артрит и рак.

Анализ показал, что малина богата биологически активными веществами, прежде всего полифенолами — антоцианами, флавоноидами и эллаговой кислотой. Эти соединения обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами и способны влиять на ключевые сигнальные пути в организме, связанные с воспалением.

По данным авторов, компоненты малины могут подавлять выработку противоспалительных молекул и снижать активность процессов, лежащих в основе хронических заболеваний. Кроме того, отмечаются потенциальные защитные эффекты для сердечно-сосудистой системы, мозга и обмена веществ.

Ранее ученые выяснили, что клюква помогает защищать зубы и десны от кариеса и воспаления.