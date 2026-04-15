Привычная ягода оказалась мощным защитником зубов и десен

Biomedicines: Клюква помогает защищать зубы и десны от кариеса и воспаления

Клюква может помогать защищать зубы и десны от кариеса и воспаления. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие десятки исследований и опубликовавшие обзор в журнале Biomedicines.

Авторы изучили 93 научные работы, посвященные влиянию клюквы и ее компонентов на здоровье полости рта. Оказалось, что содержащиеся в ягоде вещества способны подавлять рост бактерий, вызывающих кариес, а также мешать формированию зубного налета — одной из ключевых причин разрушения зубов.

Кроме того, соединения клюквы снижали воспаление десен и влияли на иммунный ответ, помогая организму бороться с инфекцией. В ряде исследований также показано, что они могут ослаблять разрушительные процессы при заболеваниях пародонта и даже препятствовать разрушению костной ткани вокруг зубов.

Ученые отмечают, что клюква проявляет и антиоксидантные свойства: она может защищать ткани зуба от повреждений и снижать вред от процедур вроде отбеливания. В лабораторных условиях вещества из ягоды также улучшали восстановление тканей и уменьшали активность грибков и бактерий.

При этом большинство данных получено в лабораторных экспериментах, а клинических исследований пока немного. Поэтому авторы подчеркивают, что говорить о полноценном лечебном эффекте рано. Однако результаты указывают на потенциал клюквы как основы для новых средств ухода за полостью рта — например, ополаскивателей или зубных паст.

