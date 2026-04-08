06:35, 8 апреля 2026Наука и техника

Привычный фрукт оказался защитником зубов от кариеса

IJCPD: Регулярное употребление граната снижает риск кариеса
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Everyonephoto Studio / Shutterstock / Fotodom

Регулярное употребление граната может снижать риск кариеса у детей и улучшать состояние полости рта. К такому выводу пришли исследователи, чье исследование опубликовано в International Journal of Clinical Pediatric Dentistry (IJCPD).

В исследовании приняли участие 500 детей в возрасте от 3 до 6 лет. Участников разделили на две группы: одна получала экстракт граната, а другая ограничивалась стандартными рекомендациями по гигиене полости рта. Состояние зубов оценивали по индексу кариеса, а также измеряли уровень pH слюны в начале исследования, через 6 и 12 месяцев.

Оказалось, что у детей, регулярно употреблявших гранат, значительно снизилась активность кариеса по сравнению с контрольной группой. Одновременно у них повысился уровень pH слюны — важный показатель, связанный с защитой зубной эмали от разрушения. Статистический анализ показал, что именно включение граната в рацион было одним из ключевых факторов улучшения показателей.

Авторы связывают эффект с антибактериальными и антиоксидантными свойствами граната, которые могут подавлять рост микроорганизмов, вызывающих кариес. При этом ученые подчеркивают, что такие продукты не заменяют гигиену полости рта, но могут стать дополнительным способом профилактики.

Ранее ученые выяснили, что пуникалагин, содержащийся в гранате, снижает риск сердечных болезней.

