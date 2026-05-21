18:30, 21 мая 2026

Григорий Лепс резко ответил на критику его нового имиджа

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Российский эстрадный певец Григорий Лепс резко ответил на критику его нового имиджа. Заявление артиста опубликовано в его Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Музыкант разместил видео на новую песню «Счастливая судьба». В нем он запечатлен в черном пиджаке, белой рубашке, круглых очках с синими линзами и с косой.

Некоторые пользователи сети не оценили преображение Лепса. По их мнению, ему стоит вернуться к прежнему образу. «Стилиста на мыло», — написал один из юзеров.

Лепс, в свою очередь, не стал молчать. «Его не существует. Как нравится, так и хожу», — подчеркнул артист.

В декабре прошлого года Григорий Лепс показал фото 39-летней давности из семейного архива.

