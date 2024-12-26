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11:44, 26 декабря 2024Ценности

Григорий Лепс показал фото 39-летней давности

Певец Григорий Лепс опубликовал фото 39-летней давности из семейного архива
Екатерина Ештокина

Российский певец Григорий Лепс показал фото 39-летней давности из семейного архива. Публикация появилась в его Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

62-летний артист опубликовал кадр в честь 40-летия его дочери Инги. На черно-белом фото исполнитель держал маленькую дочь на руках, находясь рядом с бывшей супругой.

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Дочь знаменитости, в свою очередь, поблагодарила родителей за жизнь. «С того дня, как я стала мамой, поняла, что день рождения — это праздник родителей! Поэтому я хочу поздравить с моим днем рождения моих маму и папу. Спасибо вам за все, что вы мне дали, за все уроки, за все возможности и за вашу любовь и поддержку. Я вас очень люблю», — написала она.

Ранее в декабре возлюбленная Тимати показала внешность времен юности на фото. Модель Валентина Иванова поделились в сторис коллажем из фото. Так, на одном кадре она запечатлена с длинными светлыми прядями, а на другом — с темными.

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