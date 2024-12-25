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11:20, 25 декабря 2024Ценности

Возлюбленная Тимати показала внешность времен юности на фото

Модель Валентина Иванова показала внешность времен юности на фото
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @halfbloodval

Возлюбленная российского рэпера Тимати модель Валентина Иванова показала внешность времен юности на фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Один из подписчиков попросил манекенщицу разместить снимки с длинными волосами. В ответ Иванова поделились в сторис коллажом из фото. Так, на одном кадре она запечатлена с длинными светлыми прядями, а на другом — с темными. Кроме того, избранница музыканта предстала в укороченном кроп-топе, черных трусах и с челкой.

Ранее Валентина Иванова похвасталась фигурой в спортзале. Тогда модель опубликовала видео, в котором предстала в ярко-розовом топе и черных леггинсах.

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