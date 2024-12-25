Возлюбленная Тимати показала внешность времен юности на фото

Модель Валентина Иванова показала внешность времен юности на фото

Возлюбленная российского рэпера Тимати модель Валентина Иванова показала внешность времен юности на фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Один из подписчиков попросил манекенщицу разместить снимки с длинными волосами. В ответ Иванова поделились в сторис коллажом из фото. Так, на одном кадре она запечатлена с длинными светлыми прядями, а на другом — с темными. Кроме того, избранница музыканта предстала в укороченном кроп-топе, черных трусах и с челкой.

Ранее Валентина Иванова похвасталась фигурой в спортзале. Тогда модель опубликовала видео, в котором предстала в ярко-розовом топе и черных леггинсах.

