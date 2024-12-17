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18:53, 17 декабря 2024Ценности

Возлюбленная Тимати похвасталась фигурой в спортзале

Возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова похвасталась фигурой в топе
Екатерина Ештокина

Скриншот: @halfbloodval

Возлюбленная российского рэпера Тимати модель Валентина Иванова похвасталась фигурой в спортзале. Сторис появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Манекенщица опубликовала ролик, на котором предстала в ярко-розовом топе на тонких бретелях и черных леггинсах. Поверх них она надела серую кофту на молнии и с капюшоном, накинув его на голову.

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При этом звезда продемонстрировала стройную фигуру и область декольте. «Готовлюсь к новогоднему застолью», — подписала она.

Ранее в декабре возлюбленная Тимати показала фигуру в нижнем белье. Модель, находясь в массажном кабинете у кушетки, позировала в розовом комплект, состоящем из бюстгальтера и трусов.

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