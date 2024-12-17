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09:07, 17 декабря 2024Ценности

Возлюбленная Тимати показала фигуру в нижнем белье

Возлюбленная российского рэпера Тимати Валентина Иванова показала фигуру в белье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Валентина Иванова

Валентина Иванова. Фото: @halfbloodval

Возлюбленная российского рэпера Тимати, модель Валентина Иванова, показала фигуру в нижнем белье. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда опубликовала снимок в массажном кабинете у кушетки, стоя напротив зеркала. Манекенщица надела розовый комплект, состоящий из бюстгальтера и трусов. При этом она продемонстрировала подтянутое и стройное тело с кубиками пресса.

«Вечерний массаж. Приезжаю отдохнуть и восстановиться», — написала она.

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Ранее избранница Тимати приняла откровенную позу на фото в корсетном топе. Модель поделилась кадром, на котором она предстала в леопардовом топе на широких бретелях и джинсовых коротких шортах.

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