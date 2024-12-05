Возлюбленная Тимати приняла откровенную позу на фото в корсетном топе

Возлюбленная российского рэпера Тимати, модель Валентина Иванова, приняла откровенную позу на фото в наряде с глубоким декольте. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Манекенщица поделилась кадром, на котором она предстала в леопардовом корсетном топе на широких бретелях и джинсовых коротких шортах с высокой талией. Свой образ звезда разнообразила солнцезащитными очками Prada, а также многочисленными украшениями в виде колец, серег и браслета. В то же время избранница исполнителя собрала волосы с помощью заколки.

Ранее возлюбленная Тимати опубликовала фото топлес. Манекенщица поделилась черно-белым снимком, на котором запечатлена лишь в одной юбке длины макси.