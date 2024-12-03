Возлюбленная Тимати опубликовала фото топлес

Возлюбленная российского рэпера Тимати, модель Валентина Иванова, снялась топлес и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Манекенщица поделилась черно-белым снимком, на котором запечатлена лишь в одной юбке длины макси. При этом она повернулась к камере спиной, обняв себя за плечи.

Поклонники оценили съемку знаменитости в комментариях под постом. «Статуэтка», «Как красиво», «Идеальная фигура», «Божественно выглядит», «Огонь!» — высказывались они.

В ноябре пользователи сети обругали Валентину Иванову из-за одной детали на фото с Красной площади. Снимки избранницы музыканта показались им вульгарными.