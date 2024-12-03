Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:43, 3 декабря 2024Ценности

Возлюбленная Тимати опубликовала фото топлес

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @halfbloodval

Возлюбленная российского рэпера Тимати, модель Валентина Иванова, снялась топлес и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Манекенщица поделилась черно-белым снимком, на котором запечатлена лишь в одной юбке длины макси. При этом она повернулась к камере спиной, обняв себя за плечи.

Поклонники оценили съемку знаменитости в комментариях под постом. «Статуэтка», «Как красиво», «Идеальная фигура», «Божественно выглядит», «Огонь!» — высказывались они.

В ноябре пользователи сети обругали Валентину Иванову из-за одной детали на фото с Красной площади. Снимки избранницы музыканта показались им вульгарными.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Южной Корее объявлено военное положение, Минобороны созывает армейских командиров. Что случилось?

      Россиянам дали советы по подготовке квартиры перед сдачей в аренду

      Познер назвал минус долгожительства

      Двух топ-менеджеров РЖД обвинили в получении многомиллионных взяток

      Дуа Липа похвасталась снимками в откровенном наряде с глубоким декольте

      Мужчина оказался единственным пассажиром самолета из-за задержки рейса и был потрясен

      Путин указал Эрдогану на необходимость поддерживать законную власть в Сирии

      Урсула фон дер Ляйен добилась мести всем волкам Европы за своего съеденного пони

      Показана польза фруктов и овощей для психического здоровья

      Мужчина ударил россиянку ножом на глазах у ребенка из-за замечания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше