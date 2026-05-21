16:30, 21 мая 2026

63-летний Григорий Лепс смутил фанатов кардинальной сменой имиджа

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Российский эстрадный певец Григорий Лепс кардинально сменил имидж и смутил фанатов. Видео и комментарии появились в его Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

63-летний артист записал ролик для презентации новой песни «Счастливая судьба». В нем он предстал в черном пиджаке и белой рубашке. При этом его образ дополняли широкий серебряный браслет, круглые очки с синими линзами и платок, который музыкант повязал на шею.

Пользователи сети обратили внимание на одну деталь в прическе Лепса. Они заметили косу, которая находилась с левой стороны. «Что за прическа, дядя Гриша», «Хорошо поет, но что за косичка?», «Класс, но прическа вызывает вопросы», «А косичка к чему? Странно, не похоже на нашего Лепса», «Джонни Депп, это ты?» — высказывались поклонники.

Ранее Григорий Лепс показал фото отметившего 16-летие сына Ивана Лепса.

