Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:23, 21 мая 2026Экономика

Россиян предупредили о приближающихся «семимильными шагами» аномалиях

Росгидромет: В ближайшие 10 лет Россию ожидают аномалии из-за изменения климата
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: topten22photo / Shutterstock / Fotodom

В ближайшие 10 лет россиян ожидает большое число аномалий из-за изменения климата. Об этом предупредил глава Росгидромета Игорь Шумаков, его слова передает РИА Новости.

По словам специалиста, глобальное потепление приближается к России семимильными шагами. Особенно это заметно в Арктической зоне страны — там эти процессы развиваются гораздо быстрее, чем в других частях планеты.

Одним из главных факторов потепления в Арктике Шумаков назвал деятельность людей. Однако климатолог подчеркнул, что так никому и не удалось объяснить истинные причины изменения климата. По прогнозам специалиста, в ближайшие 10 лет на российскую Арктику обрушатся множество аномалий. При этом нельзя ожидать, что каждый год будет похожим на предыдущий, заключил глава Росгидромета.

Ранее климатолог Михаил Юлкин заявил, что на фоне глобального потепления в Москве могут начать расти пальмы вместо берез.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о применении ядерного оружия

    В Финляндии испугались последствий заявления Каллас для ЕС

    Мерца обвинили в проведении антинемецкой политики из-за Украины

    Отдых в Абхазии оказался выгоднее отпуска в Сочи

    Российского полицейского заподозрили в расправе и крышевании проституции

    В Госдуме объяснили заявление Буданова о «господстве» над Россией

    Дочь Ефремова сравнила Москву с Парижем и Берлином

    Введение платы за VPN-трафик в России отложили

    Путин переговорил с российским генералом после смерти сына военного на СВО

    Привычная для россиян ягода оказалась полезна для сосудов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok