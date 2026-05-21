Россиян предупредили о приближающихся «семимильными шагами» аномалиях

Росгидромет: В ближайшие 10 лет Россию ожидают аномалии из-за изменения климата

В ближайшие 10 лет россиян ожидает большое число аномалий из-за изменения климата. Об этом предупредил глава Росгидромета Игорь Шумаков, его слова передает РИА Новости.

По словам специалиста, глобальное потепление приближается к России семимильными шагами. Особенно это заметно в Арктической зоне страны — там эти процессы развиваются гораздо быстрее, чем в других частях планеты.

Одним из главных факторов потепления в Арктике Шумаков назвал деятельность людей. Однако климатолог подчеркнул, что так никому и не удалось объяснить истинные причины изменения климата. По прогнозам специалиста, в ближайшие 10 лет на российскую Арктику обрушатся множество аномалий. При этом нельзя ожидать, что каждый год будет похожим на предыдущий, заключил глава Росгидромета.

Ранее климатолог Михаил Юлкин заявил, что на фоне глобального потепления в Москве могут начать расти пальмы вместо берез.

