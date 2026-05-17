12:51, 17 мая 2026Экономика

Москвичам предрекли пальмы вместо берез

Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

На фоне глобального потепления в Москве начнут расти пальмы вместо берез и других привычных деревьев. Такие изменения предрек жителям столицы климатолог Михаил Юлкин, пишет «Абзац».

По словам специалиста, последствия изменения климата уже начинают становиться заметными. Погода в Москве в последние годы стала похожей на воронежскую и характерную для других южных городов.

«В атмосфере происходит накопление углекислого и других парниковых газов, из-за чего усиливается парниковый эффект, количество тепла, которое к нам приходит из космоса, увеличивается. Если мы на все плюнем, то и пальмы будут в Москве вместо берез», — предупредил Юлкин.

Если человечество не начнет предпринимать активных действий в области экологии, в долгосрочной перспективе возможны катастрофические изменения. При этом главным фактором глобального потепления остается деятельность людей, заключил климатолог.

Ранее биофизик Алексей Карнаухов заявил, что из-за изменения климата человеческий пот может стать бесполезным и перестать помогать организму охлаждаться.

